Амир Натхо
Футбол
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#Амир Натхо #Футбол

Автомобиль Амира Натхо попал в массовое ДТП в Краснодаре

30 апреля 2020, 11:17

В Краснодаре сотрудники полиции пытались остановить BMW, водитель не послушался. В результате погони случилось массовое ДТП, в котором пострадали три автомобиля.

BMW принадлежит Амиру Натхо – экс-футболисту «Барселоны Б», ЦСКА и «Локомотива». За рулем сидел его друг – футболист Алан Хаконов.

По информации newkuban.ru, на BMW – поддельные номера, которые числились за другой иномаркой.

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