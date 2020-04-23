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«Локо» пошутил в твиттере над постом «Зенита» о таблице с учетом социальной дистанции
23 апреля 2020, 23:19
Клубы РПЛ шутят в соцсетях – начал «Зенит» (цифры обозначают количество очков), а «Локомотив» ответил в комментариях.
«Зенит» и «Спартак» тоже обменялись шутками еще раньше. «Где вы сейчас сидите дома», – спросил англоязычный спартаковский твиттер. «На семь мест выше», – ответил зенитовский.
А «Спартак» ответил так:
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