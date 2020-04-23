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#РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #Локомотив

«Локо» пошутил в твиттере над постом «Зенита» о таблице с учетом социальной дистанции

23 апреля 2020, 23:19

Клубы РПЛ шутят в соцсетях – начал «Зенит» (цифры обозначают количество очков), а «Локомотив» ответил в комментариях.

«Зенит» и «Спартак» тоже обменялись шутками еще раньше. «Где вы сейчас сидите дома», – спросил англоязычный спартаковский твиттер. «На семь мест выше», – ответил зенитовский.

А «Спартак» ответил так:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А вдруг чемпионат не завершат?
Если в РПЛ не доиграют сезон. Как раньше менялась таблица за последние 8 туров
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