Фуркаду ошибочно прислали Большой хрустальный глобус

L’Equipe записал момент из прямого эфира в инстаграме Мартена Фуркада. Там Фуркад рассказал, что IBU ошибочно отправил ему Большой хрустальный глобус. Напоминаем: в общем зачете Мартен Фуркад уступил два очка Йоханнесу Бо.

«Большой хрустальный глобус ошибочно прислали мне, трофей за индивидуальные гонки – Йоханнесу. Я предложил ему все так и оставить, он не особо сопротивлялся», – рассказал Фуркад.