Павел Погребняк
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#Павел Погребняк #РПЛ #Футбол #Урал

Не верьте новости, что Погребняк побил цифры Роналду по прессу. Он делал упражнения за другое время 🤦‍♂️

16 апреля 2020, 17:20

Многие СМИ сегодня дали новости с заголовками: «Погребняк превзошел Роналду в его челлендже». Мы посмотрели видео и выяснили: это ложь.

Да, Погребняк действительно сделал 143 повторения на пресс (у Криша 142), но при этом потратил на упражнения минуту времени вместо 45 секунд, о которых говорил в челлендже Роналду.

Читайте «Гол» – здесь только правдивая и достоверная информация.

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