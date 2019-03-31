Впервые в истории «Краснодара» в одном матче сыграли сразу пять воспитанников академии

Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, Даниил Уткин и Артем Голубев – герои клуба.

Голкипер Сафонов отыграл на ноль.

Сулейманов оформил дубль.

Игнатьев забил гол и отдал голевой пас.

Уткин и Голубев вышли на замену во втором тайме.

В составе «Анжи» играл 20-летний полузащитник Камиль Закиров. Он тоже воспитывался в академии «Краснодара».