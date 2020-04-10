Бельгия
Футбол
Стандард
Остенде
Мускрон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Бельгия #Футбол #Мускрон #Остенде #Стандард

7 бельгийских клубов не получили лицензию на новый сезон из-за финансовых проблем

10 апреля 2020, 09:43

Бельгийский чемпионат стал первым, в котором сезон завершился досрочно. Сразу же возникли проблемы. По данным HLN (авторитетный бельгийский источник), сразу у 7 клубов появились финансовые проблемы, из-за которых они могут лишиться профессионального статуса.

Издание называет следующие команды: «Стандард», «Остенде», «Мускрон» (все из высшей лиги), «Руселаре», «Локерен», «Ломмел Юнайтед» и «Эксельсиор Виртон» (все – представители первой лиги). Издание отмечает, что федерация футбола Бельгии дала этим командам некоторое время, чтобы они доказали свою финансовую состоятельность. HLN также отмечает, что финансовый кризис команд никак не связан с коронавирусом.

Тут мы рассказали о команде, которая пропала все же из-за коронавируса:
Помните «Жилину»? Клуб расформировывается из-за коронавируса: нет трансферов – нет денег на жизнь
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Бельгия
#Футбол
#Мускрон
#Остенде
#Стандард