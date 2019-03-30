«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»

31 марта 1999 года «Матрицу» впервые показали в США. Потом из нее выросла целая трилогия. По мотивам «Матрицы» делали игры и рисовали комиксы, а ее появление повлияло на развитие всей киноиндустрии.

«Химки» проиграли «Балтике» (1:2), пропустив гол перед финальным свистком. Теперь преимущество команды над «Балтикой» составляет всего одно очко. Место соперника в зоне вылета тоже уже не актуально, но креативное видео все равно запомним.