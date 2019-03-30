ФНЛ
Химки
Балтика
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25
ФНЛ бодрят мемы и молодые парни из «Чертаново», но в других клубах тоже находятся хорошие истории. Посмотрите ролик, который подготовили «Химки» к матчу против «Балтики». Так клуб обыграл 20-летие культового фильма «Матрица».
Стартовый состав тоже сделали в похожем стиле.
31 марта 1999 года «Матрицу» впервые показали в США. Потом из нее выросла целая трилогия. По мотивам «Матрицы» делали игры и рисовали комиксы, а ее появление повлияло на развитие всей киноиндустрии.
«Химки» проиграли «Балтике» (1:2), пропустив гол перед финальным свистком. Теперь преимущество команды над «Балтикой» составляет всего одно очко. Место соперника в зоне вылета тоже уже не актуально, но креативное видео все равно запомним.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые