Футбол
Reuters: ФИФА обсудит даты нового трансферного окна и продление контрактов игроков
26 марта 2020, 17:18
Главное из материала Reuters (ссылаются на внутренний документ ФИФА):
- ФИФА обсудит возможность скорректировать даты трансферного окна.
- Предлагается автоматически продлить контракты игроков на сроки до завершения сезона.
- Приоритет в момент уже оформленного трансфера будет отдаваться бывшей команде. Если она еще не завершила сезон, игрок останется в ней.
Официальное решение еще не принято.
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