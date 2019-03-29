Криштиану Роналду
Серия А
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#Криштиану Роналду #Серия А #Ювентус #Португалия

Роналду лечит травму с применением разрядов тока

29 марта 2019, 15:18

Об этом рассказала главная итальянская газета La Gazzetta dello Sport. Криштиану использует для восстановления комплекс процедур из работы в бассейне, массажа и текар-терапии. Текар-терапия – это лечение зарядами тока, которые не ощутимы для пациента (то есть больно не будет) и стимулируют мышечную ткань. Этот метод широко применяется в спортивной медицине с конца 90-х.

  • Криштиану повредил заднюю поверхность бедра в матче Португалии и Сербии.
  • Сам он говорит, что восстановится к игре против «Аякса» в 1/4 финала ЛЧ.
  • Роналду редко получает травмы: в последний раз он пропускал три матча из-за болезни еще в 2016-м.
А еще Криш лечился у врача в Барселоне. Он легенда профессии, недавно мы сделали про него текст:
Карьеру Гвардиолы спас доктор Кугат. Теперь у него лечатся все топ-игроки
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