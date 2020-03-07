Шесть лет между результативными действиями Комличенко в РПЛ

Николай Комличенко забил первый гол в РПЛ. Его мяч принес «Динамо» победу в игре с «Тамбовом» (1:0).

Для Комличенко это только шестой матч в Премьер-лиге. Два из них он провел в «Динамо», четыре – в «Краснодаре».

Игры за «Краснодар» были еще в сезоне-2013/14. В марте 2014-го Комличенко сделал голевую передачу в игре против «Томи». От ассиста до гола – шесть лет.