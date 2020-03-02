Суперкубок УЕФА
Футбол
Казань – место проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году
02 марта 2020, 16:47
Об этом пишут в твиттере УЕФА:
Казань подала заявку на проведение матча еще в октябре 2019-го. Теперь все официально одобрили: игра пройдет на «Казань Арене». В России впервые состоится матч за Суперкубок УЕФА, где участвуют победители ЛЧ и ЛЕ.
- Суперкубок УЕФА-2020 пройдет на стадионе «Драгау» (Порту) в Португалии.
- Суперкубок УЕФА-2021 – Белфаст, Северная Ирландия.
- Суперкубок УЕФА-2022 – Хельсинки, Финляндия.
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