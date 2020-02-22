Роберт Левандовски
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Бавария
Левандовски забил два мяча «Падерборну» и стал 4-м в истории Бундеслиги по домашним голам
22 февраля, 10:52
23-й тур Бундеслиги стартовал с победы «Баварии» над «Падерборном» – 3:2. Победный гол забил Роберт Левандовски за несколько минут до конца, он оформил дубль.
Левандовски – лучший бомбардир Бундеслиги с 25 мячами. В топ-5 лигах больше забил только Иммобиле (26).
Левандовски вышел на четвертое место в истории лиги по голам в домашних матчах, теперь их у него 135. Он опередил Юппа Хайнкеса (134), впереди только три игрока – Бургсмюллер (141), Фишер (151) и Герд Мюллер (250).
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