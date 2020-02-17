Роберт Левандовски
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#Роберт Левандовски #Футбол #Бундеслига #Бавария

Левандовски поучаствовал в 300 голах Бундеслиги, затратив на это 312 матчей. А еще – первым забил 40 голов в этом сезоне

17 февраля, 10:40

dpa / Global Look Press

«Бавария» выиграла у «Кельна» 4:1 в 22-м туре Бундеслиги. Счет уже на третьей минуте открыл Роберт Левандовски.

Это его 225-й гол, у него также есть 75 голевых передач. Всего 300 голов прошли при участии этого нападающего. Он сыграл в 312 матчах.

Он также стал первым игроком сезона, кто забил 40 голов. У него – 36 за «Баварию» во всех турнирах и четыре за сборную Польши.

В 22 стартовых турах Бундеслиги он забил 23 мяча. Больше за это время забивал только Герд Мюллер (24 и 26 голов).

На данный момент Левандовски:

  • Лучший бомбардир Бундеслиги с 23 голами. Преследователь – Вернер (20).
  • Лучший бомбардир Лиги чемпионов с 10 голами. На два мяча опережает Холанда.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / Global Look Press
Вот почему он так крут
Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
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