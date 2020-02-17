Левандовски поучаствовал в 300 голах Бундеслиги, затратив на это 312 матчей. А еще – первым забил 40 голов в этом сезоне

Он также стал первым игроком сезона, кто забил 40 голов. У него – 36 за «Баварию» во всех турнирах и четыре за сборную Польши.

В 22 стартовых турах Бундеслиги он забил 23 мяча. Больше за это время забивал только Герд Мюллер (24 и 26 голов).

На данный момент Левандовски: