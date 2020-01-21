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Кокорин – девятый игрок «Зенита» в «Сочи». Он арендован до конца сезона
21 января, 10:54
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин доиграет сезон-2019/20 в «Сочи» на правах аренды.
«В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», — сказал гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко.
В этом сезоне за «Сочи» выступали восемь бывших игроков «Зенита». Это Мевля, Полоз, Набиуллин, Цаллагов, Новосельцев, Нобоа, Заболотный и Мостовой. Кокорин – станет девятым. Арендованы из этого списка только он и Мостовой.
Для Кокорина – это четвертый клуб в карьере, причем играл он раньше только за два – «Динамо» и «Зенит». В «Анжи» числился в 2013 году, но сыграть не успел.
«Сочи» возобновит сезон 1 марта игрой против «Арсенала». Временное расстояние между последним матчем Кокорина в РПЛ (против «Краснодара» в 2018-м) и следующим у «Сочи» составит 511 дней.
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