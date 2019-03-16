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Марио Фернандес
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#РПЛ #ЦСКА #Марио Фернандес #Урал

Фернандес отличился вторым голом за карьеру в РПЛ. У него уже 25 ассистов

16 марта 2019, 15:47

Защитник ЦСКА Марио Фернандес принес команде победу над «Уралом». Бразилец замкнул подачу с углового от Ивана Облякова.

До этого Марио забивал в российской Премьер-лиге в сезоне-2015/16, когда отличился в победной игре с «Анжи» (1:0).

Он играет в России с 2012 года, а лучший показатель по результативности был у Фернандеса в сезоне-2014/15. Тогда он отдал восемь голевых передач, играя справа в обороне.

В этом сезоне у Фернандеса пять ассистов. 

Кстати, его взяли в сборную России
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