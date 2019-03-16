РПЛ
Владимир Федотов
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Оренбург
Главного тренера «Оренбурга» удалили, когда он требовал назначения пенальти в ворота «Динамо»
16 марта 2019, 13:39
«Оренбург» остался без Владимира Федотова, но все равно обыграл «Динамо» (1:0). Единственный гол забил Джордже Деспотович. С таким счетом клуб выиграл в РПЛ уже пятый раз за этот сезон. Всего у «Оренбурга» семь побед.
«Оренбург» поднялся на седьмое место в таблице РПЛ. От зоны еврокубков команду отделяют шесть очков.
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