Главного тренера «Оренбурга» удалили, когда он требовал назначения пенальти в ворота «Динамо»

«Оренбург» остался без Владимира Федотова, но все равно обыграл «Динамо» (1:0). Единственный гол забил Джордже Деспотович. С таким счетом клуб выиграл в РПЛ уже пятый раз за этот сезон. Всего у «Оренбурга» семь побед.