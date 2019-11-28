Лионель Месси
Лига чемпионов
Футбол
Барселона
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лионель Месси #Лига чемпионов #Футбол #Барселона

Все команды, которым Месси забивал в Лиге чемпионов

28 ноября 2019, 03:10

У Лионеля Месси получился очередной рекорд в Лиге чемпионов. Он забил 34-м разным командам.

Перечисляем:

  1. «Панатинаикос»
  2. «Вердер»
  3. «Лион»
  4. «Штутгарт»
  5. «Рейнджерс»
  6. «Селтик»
  7. «Шахтер»
  8. «Базель»
  9. «Спортинг»
  10. «Бавария»
  11. «Манчестер Юнайтед»
  12. «Динамо Киев»
  13. «Арсенал»
  14. «Копенгаген»
  15. «Реал»
  16. БАТЭ
  17. «Виктория»
  18. «Милан»
  19. «Байер»
  20. «Спартак»
  21. «ПСЖ»
  22. «Аякс»
  23. «Манчестер Сити»
  24. АПОЭЛ
  25. «Рома»
  26. «Боруссия Менхенгладбах»
  27. «Ювентус»
  28. «Олимпиакос»
  29. «Челси»
  30. ПСВ
  31. «Тоттенхэм»
  32. «Ливерпуль»
  33. «Славия»
  34. «Боруссия Дортмунд»
Не пропусти нас в соцсетях
Таким был для Месси 700-й матч в «Барселоне»
Голевой рекорд, ассисты и карточка за симуляцию – таким был 700-й матч Месси за «Барселону»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лионель Месси
#Лига чемпионов
#Футбол
#Барселона