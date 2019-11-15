Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Криштиану Роналду
Португалия
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#Евро-2020 (квалификация) #Криштиану Роналду #Футбол #Португалия

Роналду забил семь голов Литве за карьеру. Так часто он не забивает никакой другой сборной

15 ноября 2019, 01:50

Португалия выиграла 6:0 у Литвы в предпоследнем матче квалификации к Евро-2020. Половину мячей забил Криштиану Роналду, ему для этого хватило меньше игрового часа (58 минут).

Последний раз три гола (и больше) в одном матче за сборную Роналду также забивал Литве – это был покер. Литве от Роналду достается больше всех – уже семь голов. По пять от него пропускали Швеция, Латвия, Андорра, Армения.

Осенью на счету Криштиану всего десять голов в пяти матчах за сборную. Семь из них влетели как раз в ворота Литвы.

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Еще ближе к рекорду
Все 98 голов Роналду за сборную – в одной картинке
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