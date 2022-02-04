🔥❄️ Олимпийский огонь на открытии зажгли китайские лыжница и двоеборец. Факел закреплен в центре летающей снежинки

В Пекине проходит церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2022.

На стадионе «Птичье гнездо» был зажжен олимпийский огонь. 20-летняя лыжница Иламуцзян Динигээр и 21-летний двоеборец Чжао Цзявэнь установили факел в середину большой снежинки, сложенной из названий всех стран-участниц. После этого снежинка вместе с факелом была поднята под купол стадиона. Затем состоялся фейерверк в честь открытия Олимпийских игр.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Некоторые соревнования уже начались 2 и 3 февраля.