Олимпиада-2022
🔥❄️ Олимпийский огонь на открытии зажгли китайские лыжница и двоеборец. Факел закреплен в центре летающей снежинки
04 февраля, 17:30
В Пекине проходит церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2022.
На стадионе «Птичье гнездо» был зажжен олимпийский огонь. 20-летняя лыжница Иламуцзян Динигээр и 21-летний двоеборец Чжао Цзявэнь установили факел в середину большой снежинки, сложенной из названий всех стран-участниц. После этого снежинка вместе с факелом была поднята под купол стадиона. Затем состоялся фейерверк в честь открытия Олимпийских игр.
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Некоторые соревнования уже начались 2 и 3 февраля.
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