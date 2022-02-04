Олимпиада-2022
Си Цзиньпин объявил открытыми Зимние Олимпийские игры-2022
04 февраля, 16:52
Церемония открытия проходит 4 февраля на стадионе «Птичье гнездо». 24-я по счету зимняя Олимпиада открыта официально. Об этом объявил генсек КНР Си Цзиньпин.
Флаг ОКР на открытии несли российская конькобежка Ольга Фаткулина и российский хоккеист Вадим Шипачев.
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Некоторые соревнования уже начались 2 и 3 февраля.
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