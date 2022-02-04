Си Цзиньпин объявил открытыми Зимние Олимпийские игры-2022

Церемония открытия проходит 4 февраля на стадионе «Птичье гнездо». 24-я по счету зимняя Олимпиада открыта официально. Об этом объявил генсек КНР Си Цзиньпин.

Флаг ОКР на открытии несли российская конькобежка Ольга Фаткулина и российский хоккеист Вадим Шипачев.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Некоторые соревнования уже начались 2 и 3 февраля.