Чалов ушел в аренду из ЦСКА в швейцарский «Базель». Он объяснил трансфер нехваткой игрового времени

Федор Чалов до конца сезона перешел в швейцарский «Базель». Соглашение не предусматривает выкупа, поэтому после завершения сезона он вернется в ЦСКА.

Это первый трансфер в карьере Чалова. На профессиональном уровне он выступал только за ЦСКА. Дебютировал в 2016 году и с тех пор провел 179 матчей, забил 49 мячей и сделал 33 ассиста.

В текущем сезоне он провел 18 игр, забил три гола и отдал пять ассистов. Чалов в интервью об уходе назвал одной из основных причин сокращение игрового времени. «Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком», – сказал он.

«Базель» выступает в швейцарской Суперлиге – высшем футбольном турнире страны. Он занимает второе место в таблице, а также участвует в плей-офф Лиги конференций – третьего по силе еврокубка.