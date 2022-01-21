Фати получил ту же травму, от которой излечился десять дней назад. Он травмирован уже четвертый раз в сезоне

«Барселона» проиграла в 1/8 финала Кубка Испании «Атлетику» (2:3 в овертайме) и потеряла Ансу Фати.

Он вышел на замену на 61-й минуте и ушел с поля на 96-й. Причина – травма двуглавой мышцы бедра.

Из-за такой же травмы Фати пропустил два месяца – с ноября 2020-го. После выздоровления он сыграл в матче Суперкубка против «Реала» и забил, а затем вышел против «Атлетика» и травмировался.

Ранее у Фати были проблемы с коленом в конце октября, из-за чего он пропустил два матча «Барселоны». Еще раньше Фати лечился год из-за разрыва мениска.