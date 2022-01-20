Россия на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия на Олимпийских играх-2022

У России на Олимпиаде-2022 будут два знаменосца, кто – пока неизвестно

2 часа назад

Об этом рассказал глава ОКР Станислав Поздняков:

«У нас пока остается открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у Команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного баланса.

С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии», – сказал Поздняков. 

Церемония открытия пройдет 4 февраля.

На церемонии открытия летних ОИ-2022 в Токио знаменосцами были Максим Михайлов и Софья Великая, на закрытии – Абдулрашид Садулаев.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ОКР
Еще по теме
Талисман Олимпиады-2022: на выбор повлиял ребенок, создатель вдохновлялся сладостью 🐼
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия на Олимпийских играх-2022