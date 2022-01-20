Россия на Олимпийских играх-2022
У России на Олимпиаде-2022 будут два знаменосца, кто – пока неизвестно
2 часа назад
Об этом рассказал глава ОКР Станислав Поздняков:
«У нас пока остается открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у Команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного баланса.
С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии», – сказал Поздняков.
Церемония открытия пройдет 4 февраля.
На церемонии открытия летних ОИ-2022 в Токио знаменосцами были Максим Михайлов и Софья Великая, на закрытии – Абдулрашид Садулаев.
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