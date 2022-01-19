ЦСКА презентовал турецкого футболиста шуткой про «Наташ». Но после критики в соцсетях удалил посты

ЦСКА арендовал у «Лилля» турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Помимо традиционного анонса с фото футболиста клуб выложил шуточный ролик о ходе переговоров.

По сюжету ЦСКА пишет Языджи в личные сообщения и приглашает его в клуб. Но тот не отвечает до тех пор, пока ЦСКА не напишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ».