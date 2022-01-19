ЦСКА
Юсуф Языджи
ЦСКА презентовал турецкого футболиста шуткой про «Наташ». Но после критики в соцсетях удалил посты
11 минут назад
ЦСКА арендовал у «Лилля» турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Помимо традиционного анонса с фото футболиста клуб выложил шуточный ролик о ходе переговоров.
По сюжету ЦСКА пишет Языджи в личные сообщения и приглашает его в клуб. Но тот не отвечает до тех пор, пока ЦСКА не напишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ».
- «Наташами» или «русскими Наташами» оскорбительно называют женщин из России, которые общаются или вступают в половую связь с иностранцами.
- Выражение стало особенно популярным во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда во вконтакте массово появлялись паблики, авторы которых осуждали женщин за «неподобающее поведение». Соцсеть выносила администрациям групп предупреждения.
Меньше чем через полчаса после публикации ролик исчез из соцсетей ЦСКА. Клуб пока не комментировал решение, но оно произошло на фоне критики в сети.
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