Краснодар
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#Краснодар

Фарке стал тренером «Краснодара»

37 минут назад

Даниэль Фарке возглавил «Краснодар». Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

Ассистент Фарке в «Краснодаре» – Эдмунд Риемер, в штабе будут работать Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Фарке работал в «Липштадте» и резервной команде дортмундской «Боруссии», а затем четыре года возглавил «Норвич», который дважды выводил в АПЛ.

«Краснодар» расстался с Виктором Гончаренко 5 января.

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Источник:
«Краснодар»
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