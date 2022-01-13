Краснодар
Фарке стал тренером «Краснодара»
37 минут назад
Даниэль Фарке возглавил «Краснодар». Его контракт рассчитан до середины 2024 года.
Ассистент Фарке в «Краснодаре» – Эдмунд Риемер, в штабе будут работать Кристофер Джон и Крис Домогалла.
Фарке работал в «Липштадте» и резервной команде дортмундской «Боруссии», а затем четыре года возглавил «Норвич», который дважды выводил в АПЛ.
«Краснодар» расстался с Виктором Гончаренко 5 января.
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