Защитник Мурило перешел из «Локомотива» в «Палмейрас»

Секркейра Мурило подписал пятилетний контракт с бразильским «Палмейрас» и ушел из «Локомотива». Он выступал за клуб с 2019 года и выиграл с ним Суперкубок и Кубок России.

Всего провел за «Локомотив» 71 игру, в том числе десять в Лиге чемпионов, и забил пять голов.

После трансфера он регулярно попадал в стартовый состав, но в текущем сезоне часто не играл из-за травм. С июля он пропустил больше сотни дней из-за повреждений.

Мурило вернулся в Бразилию спустя три года. До перехода в «Локомотив» он играл за местный «Крузейро».