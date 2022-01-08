Дани Алвес
Примера
Барселона
Дани Алвес отдал ассист за «Барселону» впервые за 2065 дней
вчера, 23:24
12 ноября – 38-летний Дани Алвес вернулся в «Барселону».
5 января – Алвес сыграл свой первый матч после возвращения. Он вышел во встрече против «Линарес Депортиво» и стал самым возрастным игроком в истории «Барселоны».
8 января – «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» 1:1. Дани Алвес отдал ассист в этом матче. Разница между последней голевой передачей Алвеса в составе «Барселоны» и последней составила 2065 дней.
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