Дани Алвес отдал ассист за «Барселону» впервые за 2065 дней

12 ноября – 38-летний Дани Алвес вернулся в «Барселону».

5 января – Алвес сыграл свой первый матч после возвращения. Он вышел во встрече против «Линарес Депортиво» и стал самым возрастным игроком в истории «Барселоны».

8 января – «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» 1:1. Дани Алвес отдал ассист в этом матче. Разница между последней голевой передачей Алвеса в составе «Барселоны» и последней составила 2065 дней.