«Ростов» опроверг информацию о четырехмесячных долгах по зарплатам. Сейчас клубный долг – один миллиард рублей

20 декабря «Матч ТВ» написал, что долг «Ростова» по зарплатам перед футболистами составляет четыре месяца. По информации их источника, это происходит с 2019 года, когда деньги не выплачиваются в течение нескольких месяцев. Заявление «Ростова»:

«Футбольный клуб «Ростов» опровергает появившуюся сегодня информацию о наличии четырехмесячной задолженности по заработной плате перед футболистами, а также о том, что такая ситуация в клубе якобы имеет место в течение нескольких лет. Указанные сведения не соответствуют действительности».

В октябре-2021 президент «Ростова» Арташес Арутюнянц говорил: «Сейчас финансовое состояние клуба стабильное. Мы его стабилизировали. Было сложно с самого начала, когда было предбанкротное состояние [с 2017 года].

Было более 3 млрд рублей долгов. Сейчас остался 1 млрд рублей долга, мы его реструктуризировали. Теперь этот долг не висит остро, и мы понимаем, за счет чего будем его погашать».

На данный момент «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Он набрал 18 очков и идет в зоне стыковых матчей.