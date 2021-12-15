Серхио Агуэро
Барселона
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#Серхио Агуэро #Барселона

Агуэро завершил карьеру в 33 года и заплакал на пресс-конференции

2 часа назад

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро объявил об окончании карьеры игрока. Последним для него был матч против «Алавеса» 30 октября. Агуэро был заменен из-за проблем с сердцем. Именно они не позволяют ему продолжить карьеру.

Агуэро не сдержал слез на пресс-конференции.

«Реал» отреагировал на эту новость: «Всегда было честью играть против тебя».

  • В карьере Агуэро были четыре клуба – «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселона».
  • Агуэро – пятикратный чемпион АПЛ, он выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • Он провел 101 матч за сборную Аргентины.
  • Агуэро – победитель Олимпиады и Кубка Америки.
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