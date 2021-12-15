Серхио Агуэро
Барселона
Агуэро завершил карьеру в 33 года и заплакал на пресс-конференции
2 часа назад
Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро объявил об окончании карьеры игрока. Последним для него был матч против «Алавеса» 30 октября. Агуэро был заменен из-за проблем с сердцем. Именно они не позволяют ему продолжить карьеру.
Агуэро не сдержал слез на пресс-конференции.
«Реал» отреагировал на эту новость: «Всегда было честью играть против тебя».
- В карьере Агуэро были четыре клуба – «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселона».
- Агуэро – пятикратный чемпион АПЛ, он выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Он провел 101 матч за сборную Аргентины.
- Агуэро – победитель Олимпиады и Кубка Америки.
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