Агуэро завершил карьеру в 33 года и заплакал на пресс-конференции

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро объявил об окончании карьеры игрока. Последним для него был матч против «Алавеса» 30 октября. Агуэро был заменен из-за проблем с сердцем. Именно они не позволяют ему продолжить карьеру.

Агуэро не сдержал слез на пресс-конференции.