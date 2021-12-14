АПЛ создала базу данных тренеров из этнических меньшинств и женщин для расширения разнообразия в клубах

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс прокомментировал запуск базы: «Ключевая часть наших действий по «Нет места расизму» – решение проблемы недостаточного разнообразия и расширение возможностей для тренеров из недопредставленных в настоящее время этнических групп.

База разработана для улучшения карьерных путей и профессионального развития, а также для поддержки тренеров на профессиональном уровне. Мы видим невероятное разнообразие на поле и на трибунах и продолжим делать шаги, чтобы это отражалось на позициях вне поля – особенно в тренерской сфере».