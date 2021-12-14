АПЛ
АПЛ создала базу данных тренеров из этнических меньшинств и женщин для расширения разнообразия в клубах
2 часа назад
Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс прокомментировал запуск базы: «Ключевая часть наших действий по «Нет места расизму» – решение проблемы недостаточного разнообразия и расширение возможностей для тренеров из недопредставленных в настоящее время этнических групп.
База разработана для улучшения карьерных путей и профессионального развития, а также для поддержки тренеров на профессиональном уровне. Мы видим невероятное разнообразие на поле и на трибунах и продолжим делать шаги, чтобы это отражалось на позициях вне поля – особенно в тренерской сфере».
- АПЛ планирует, что данная база поможет тренерам из этнических меньшинств и женщинам при работе. В ней тренеры могут самостоятельно зарегистрироваться при условии наличия категории UEFA С.
- В 2020 году футбольная ассоциация Англии для борьбы с расовым неравенством ввела кодекс многообразия, где один из пунктов предполагает, что 25% тренеров в мужских клубах – темнокожие, азиаты или представители смешанных рас. Кодекс носит необязательный характер.
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