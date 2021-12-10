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Фанаты «Динамо» соберут теплые вещи для бездомных перед матчем с «Зенитом»

час назад

12 декабря в рамках 18-го тура РПЛ «Динамо» примет на своем поле «Зенит». Перед матчем фанаты «Динамо» из объединения «Династия» организуют сбор теплых вещей для бездомных.

Заявление «Династии»:

«Перед матчем «Динамо» – «Зенит» вместе с благотворительной организацией «Ночлежка» мы организуем сбор теплых вещей для бездомных. В первую очередь необходимы: зимние мужские куртки, зимние ботинки и кроссовки в хорошем состоянии 42 размера и больше, также нужны рюкзаки (с работающими молниями) и толстовки (худи) предпочтительно больших размеров.

Сбор вещей пройдет в брендированном микроавтобусе «Ночлежки», который будет припаркован у 5 Гейта трибуны «Д», и начнется за 1,5 часа до стартового свистка, в 12:30.

Приходите на матч, поддерживайте нашу команДу, давайте вместе сделаем этот день и этот декабрь немного теплее для всех!».

Динамо
Москва
-:-
Зенит
Санкт-Петербург
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм «Династии»
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