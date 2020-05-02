Откуда у «Зенита» прозвище «бомжи»
Все теории и версии: пьяные фанаты, нестабильные результаты и полиэтиленовые пакеты
Дата появления этого прозвища отсылает к 90-м, а от них еще дальше. Точного момента нет. Но совокупно оно сформировалось именно в ту эпоху. Тогда у «Зенита» еще не было собственного стадиона и по бюджету он не превосходил остальные клубы чемпионата.
1. Одна из версий по «бомжам» пересекается с «мешками» – другим прозвищем «Зенита». Все развивалось примерно так: 1984-й, первое чемпионство в СССР, изготовление чемпионских полиэтиленовых мешков. Многие жители Санкт-Петербурга носили их с собой. От этой версии пошли и бомжи как люди, которые всегда что-то носят и где-то бродят. Плюс с такими мешками ходили настоящие бомжи.
2. Еще у фанатов «Зенита» была такая традиция: если на выезд, то обязательно на электричке и с рюкзаком. Фанаты «Зенита» одни из первых ездили на выезды организованно, но многие из них ночевали на лавочках и вокзалах. Бывало, что на такие выезды ехали пьяными, на это накладывались усталость и неопрятность.
3. Это сейчас «Зенит» с отрывом лидирует в таблице, покупает игроков за десятки миллионов евро и имеет за спиной мощную спонсорскую поддержку. 90-е годы были другими: «Зенит» чаще проигрывал, шел в конце турнирной таблицы и даже вылетал в первую лигу. В общем, постоянно носился по таблице без четкого места – отсюда и прозвище.
«Зениту» часто вспоминают это прозвище. Брат Малафеева тренировал реальных бомжей
- Василий Уткин вспомнил, когда узнал о минимальной зарплате Кокорина в «Зените»: «У меня возникла только одна реакция на эту тему. Ну что сказать. Понимаете, такие доходы. Ну, бомжи».
- Автор из «Новой газеты» начал материал с отсылки к фанатским прозвищам команд, хотя он вообще об акции солидарности по уходу с трибун.
- «Локомотив» красиво ответил на пост с отсылкой к турнирной таблице. Как бы сидите дома, но дома-то у вас и нет.
- Михаил Боярский называл это обзываловкой, когда его спрашивали об отношении к такому прозвищу: «Отрицательно. В нашем обществе, к сожалению, безвозвратно утеряно понятие совести, нравственности, интеллигентности. Что и дает почву для таких вот взаимных «обзываловок».
- В 2006 году брат бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева работал в сборной России среди бездомных и даже выиграл с ней чемпионат мира. В турнире участвовали 500 человек из 48 стран мира. Сергей Малафеев тренировал новосибирских бомжей, а до этого сам неудачно пробовал себя в «Зените». Получилась почти прямая отсылка.
- Когда «Зенит» не совсем удачно запустил Z+, там тоже обыгрывалась тема с бомжами. Это не понравилось фанатскому объединению «Ландскрона»: «Погружение действительно оказалось полным: чтобы достичь такого дна, нужно сильно постараться. Высмеивать в прямом эфире на всю страну своих же футболистов, сравнивать их с бомжами, да еще и выделять на это бюджет. С такими кадрами в клубе никаких врагов не надо».
- Есть версия, что такое прозвище придумали для «Зенита» фанаты «Спартака». Одно ясно точно – если их задевают, то они отвечают именно отсылками к бомжам. Так поступил Дмитрий Назаров, когда ему не понравилось высказывание Боярского. «У нас бакланов нет, бомжей», – строчка из его стихотворного ответа в инстаграме.
- Фанаты «Урала» в 2014-м сняли шутливый промо-ролик к матчу с «Зенитом». Основная идея отсылает к тем же бомжам.
Интересно, что бомжами называют не только футбольный клуб и его фанатов. Вот пост в твиттере про баскетбол: