Откуда у «Зенита» прозвище «бомжи»

Все теории и версии: пьяные фанаты, нестабильные результаты и полиэтиленовые пакеты

Дата появления этого прозвища отсылает к 90-м, а от них еще дальше. Точного момента нет. Но совокупно оно сформировалось именно в ту эпоху. Тогда у «Зенита» еще не было собственного стадиона и по бюджету он не превосходил остальные клубы чемпионата.

1. Одна из версий по «бомжам» пересекается с «мешками» – другим прозвищем «Зенита». Все развивалось примерно так: 1984-й, первое чемпионство в СССР, изготовление чемпионских полиэтиленовых мешков. Многие жители Санкт-Петербурга носили их с собой. От этой версии пошли и бомжи как люди, которые всегда что-то носят и где-то бродят. Плюс с такими мешками ходили настоящие бомжи.

2. Еще у фанатов «Зенита» была такая традиция: если на выезд, то обязательно на электричке и с рюкзаком. Фанаты «Зенита» одни из первых ездили на выезды организованно, но многие из них ночевали на лавочках и вокзалах. Бывало, что на такие выезды ехали пьяными, на это накладывались усталость и неопрятность.