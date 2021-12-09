Арсен Захарян
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#Арсен Захарян

Захарян – обладатель премии «Первая пятерка». Она вручается лучшему молодому игроку РПЛ

7 минут назад

Игрок «Динамо» Арсен Захарян – лучший молодой футболист 2021 года. Он выиграл премию «Первая пятерка», которая вручается Детской футбольной лигой и РФС.

Захарян набрал в голосовании 445 баллов. Он опередил Агаларова («Уфа») и Тюкавина («Динамо»). Они вошли в тройку лучших.

Арсену Захаряну 18 лет. В сезоне-2021/22 он провел за «Динамо» 16 матчей в РПЛ. Статистика Захаряна в этих играх: четыре гола и пять ассистов. За весь 2021 гол он забил семь голов и сделал 11 голевых передач.

В 2021 году Захарян дебютировал за взрослую сборную России.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Динамо»
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