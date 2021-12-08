Лига чемпионов
Санкт-Петербург выделит 288 млн рублей на организацию финала Лиги чемпионов. Такая же сумма поступит из федерального бюджета
8 минут назад
Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский:
«Город выделит порядка 288 миллионов рублей. Примерно столько же мы ожидаем получить из федерального бюджета».
- Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2021/22. Матч пройдет 28 мая 2022 года.
- Продажа билетов на финальный матч начнется в марте-2022.
- Последний раз Россия принимала финал ЛЧ в 2008 году. Тогда в Москве играли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
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