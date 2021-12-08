Лига чемпионов
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#Лига чемпионов

Санкт-Петербург выделит 288 млн рублей на организацию финала Лиги чемпионов. Такая же сумма поступит из федерального бюджета

8 минут назад

Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский:

«Город выделит порядка 288 миллионов рублей. Примерно столько же мы ожидаем получить из федерального бюджета».

  • Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2021/22. Матч пройдет 28 мая 2022 года.
  • Продажа билетов на финальный матч начнется в марте-2022.
  • Последний раз Россия принимала финал ЛЧ в 2008 году. Тогда в Москве играли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
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Источник:
«Спорт-Экспресс»
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