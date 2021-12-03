Дмитрий Полоз
РПЛ
Ростов
Зенит
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#Дмитрий Полоз #РПЛ #Зенит #Ростов

Полоз в матче с «Зенитом» забил 14-й пенальти из 14 в РПЛ. Он реализует их с 2014 года

вчера, 20:08

«Зенит» играет с «Ростовом» в 17-м туре РПЛ. Дмитрий Полоз открыл счет и забил 14-й пенальти подряд в лиге. У него 100% реализации:

✅ Август-2014 – «Локомотив»

✅ Август-2015 – «Крылья»

✅ Сентябрь-2015 – «Кубань»

✅ Ноябрь-2015 – «Уфа»

✅ Май-2019 – «Оренбург»

✅ Август-2019 – «Оренбург»

✅ Ноябрь-2019 – ЦСКА

✅ Август-2020 – «Спартак»

✅✅ Ноябрь-2020 – «Динамо»

✅ Апрель-2021 – «Арсенал»

✅ Октябрь-2021 – «Арсенал»

✅ Ноябрь-2021 – «Уфа»

Пенальти забиты Полозом в в трех разных командах: «Ростове», «Сочи» и «Рубине». Всего Полоз провел в РПЛ 241 матч, забил 47 голов и отдал 28 голевых передач.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РПЛ
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Комментарии (1)
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iopgfr90
6 часов назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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