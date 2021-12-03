Полоз в матче с «Зенитом» забил 14-й пенальти из 14 в РПЛ. Он реализует их с 2014 года

«Зенит» играет с «Ростовом» в 17-м туре РПЛ. Дмитрий Полоз открыл счет и забил 14-й пенальти подряд в лиге. У него 100% реализации:

✅ Август-2014 – «Локомотив»

✅ Август-2015 – «Крылья»

✅ Сентябрь-2015 – «Кубань»

✅ Ноябрь-2015 – «Уфа»

✅ Май-2019 – «Оренбург»

✅ Август-2019 – «Оренбург»

✅ Ноябрь-2019 – ЦСКА

✅ Август-2020 – «Спартак»

✅✅ Ноябрь-2020 – «Динамо»

✅ Апрель-2021 – «Арсенал»

✅ Октябрь-2021 – «Арсенал»

✅ Ноябрь-2021 – «Уфа»

Пенальти забиты Полозом в в трех разных командах: «Ростове», «Сочи» и «Рубине». Всего Полоз провел в РПЛ 241 матч, забил 47 голов и отдал 28 голевых передач.