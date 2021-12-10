Лига конференций УЕФА
Определены все участники стыковых матчей к 1/8 Лиги конференций. Среди них – «Лестер», «Марсель» и «Селтик»
час назад
В стыковых матчах к 1/8 финала Лиги конференций восемь команд, занявших второе место в группах этого турнира, сыграют с восемью командами, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы. Победители этих стыковых матчей выйдут в 1/8 ЛК.
Третьи места групп ЛЕ:
- 🇹🇷 «Фенербахче», 🏴 «Селтик», 🇨🇿 «Спарта», 🇳🇱 ПСВ, 🏴 «Лестер», 🇫🇷 «Марсель», 🇩🇰 «Мидтьюлланд», 🇦🇹 «Рапид».
Вторые места групп ЛК:
- 🇮🇱 «Маккаби» Тель-Авив, 🇷🇸 «Партизан», 🇳🇴 «Буде-Глимт», 🇩🇰 «Рандерс», 🇨🇿 «Славия», 🇬🇷 ПАОК, 🏴 «Тоттенхэм» (позднее проведет матч против «Ренна») / 🇳🇱 «Витесс», 🇦🇿 «Карабах».
Первые матчи между этими командами пройдут 17 февраля, ответные – 24 февраля.
Жеребьевка состоится 13 декабря.
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