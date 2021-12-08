«Зенит» впервые за все девять матчей сыграл вничью с английской командой

«Зенит» провел матч шестого тура Лиги чемпионов против «Челси». Он занял третье место в группе и завершил выступления в ЛЧ.

Это был девятый матч «Зенита» против клуба из Англии в еврокубках. До этой игры у «Зенита» был равный баланс в матчах с английскими клубами: четыре победы и четыре поражения, а разница мячей была положительной – 9:7.

«Зенит» в своей истории дважды обыграл «Брэдфорд», один раз – «МЮ», еще один раз – «Ливерпуль». Были поражения от «Болтона», «Ливерпуля», «Эвертона» и «Челси».

В сравнении с матчами против других представителей топ-чемпионатов:

🇮🇹 Против итальянцев: три победы, три ничьих и восемь поражений.

🇪🇸 Против испанцев: шесть побед, шесть ничьих и десять поражений.

🇩🇪 Против немцев (включая ГДР): пять побед, четыре ничьих и 13 поражений.

🇫🇷 Против французов: семь побед, четыре ничьих и четыре поражения.