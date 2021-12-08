Зенит
Лига чемпионов
Челси
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #Лига чемпионов #Челси

«Зенит» впервые за все девять матчей сыграл вничью с английской командой

час назад

«Зенит» провел матч шестого тура Лиги чемпионов против «Челси». Он занял третье место в группе и завершил выступления в ЛЧ.

Это был девятый матч «Зенита» против клуба из Англии в еврокубках. До этой игры у «Зенита» был равный баланс в матчах с английскими клубами: четыре победы и четыре поражения, а разница мячей была положительной – 9:7.

«Зенит» в своей истории дважды обыграл «Брэдфорд», один раз – «МЮ», еще один раз – «Ливерпуль». Были поражения от «Болтона», «Ливерпуля», «Эвертона» и «Челси».

В сравнении с матчами против других представителей топ-чемпионатов:

🇮🇹 Против итальянцев: три победы, три ничьих и восемь поражений.

🇪🇸 Против испанцев: шесть побед, шесть ничьих и десять поражений.

🇩🇪 Против немцев (включая ГДР): пять побед, четыре ничьих и 13 поражений.

🇫🇷 Против французов: семь побед, четыре ничьих и четыре поражения.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 38'
Азмун 41'
Оздоев 90'
3:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Вернер 2'
Лукаку 62'
Вернер 85'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
«Зенит» четыре года не побеждает на выезде в еврокубках – ни разу это не произошло при Семаке. За 18 матчей
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#Лига чемпионов
#Челси