«Зенит» занял третье место в группе Лиги чемпионов и набрал на четыре очка больше, чем в прошлом сезоне

«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Челси» в матче шестого тура Лиги чемпионов. В параллельной игре «Ювентус» победил «Мальме».

Лидер группы Н – «Ювентус», который набрал 15 очков. У «Челси» второе место и 13 очков. «Зенит» занял третье место с пятью очками. «Мальме» стал последним с одним очком.

В предыдущем сезоне Лиги чемпионов «Зенит» набрал всего одно очко на групповом этапе. В сезоне-2019/20 – семь.

17 и 24 февраля 2022 года «Зенит» сыграет в стыковых матчах к 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.