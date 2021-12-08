Лига чемпионов
Зенит
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#Лига чемпионов #Зенит

«Зенит» занял третье место в группе Лиги чемпионов и набрал на четыре очка больше, чем в прошлом сезоне

час назад

«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Челси» в матче шестого тура Лиги чемпионов. В параллельной игре «Ювентус» победил «Мальме».

Лидер группы Н  – «Ювентус», который набрал 15 очков. У «Челси» второе место и 13 очков. «Зенит» занял третье место с пятью очками. «Мальме» стал последним с одним очком.

В предыдущем сезоне Лиги чемпионов «Зенит» набрал всего одно очко на групповом этапе. В сезоне-2019/20 – семь.

17 и 24 февраля 2022 года «Зенит» сыграет в стыковых матчах к 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 38'
Азмун 41'
Оздоев 90'
3:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Вернер 2'
Лукаку 62'
Вернер 85'
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Источник:
Гол
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