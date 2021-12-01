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Московские клубы получили разрешение на заполнение стадионов до 70%. В декабре они проведут шесть матчей
вчера, 19:26
Это решение согласовали РПЛ, РФС, мэрия Москвы и Роспотребнадзор. До этого допускалась заполняемость стадионов в 30%.
ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» в декабре могут пустить на трибуны зрителей при наличии у них QR-кода. Он обязателен для болельщиков и работников стадионов.
С кем московские команды сыграют в декабре дома в РПЛ:
«Спартак»: «Ахмат» (4 декабря)
ЦСКА: «Арсенал» (11 декабря)
«Локомотив»: «Урал» (4 декабря), «Уфа» (12 декабря)
«Динамо»: «Уфа» (5 декабря), «Зенит» (12 декабря)
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