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#РПЛ #Спартак #ЦСКА #Динамо #Локомотив

Московские клубы получили разрешение на заполнение стадионов до 70%. В декабре они проведут шесть матчей

вчера, 19:26

Это решение согласовали РПЛ, РФС, мэрия Москвы и Роспотребнадзор. До этого допускалась заполняемость стадионов в 30%.

ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» в декабре могут пустить на трибуны зрителей при наличии у них QR-кода. Он обязателен для болельщиков и работников стадионов.

С кем московские команды сыграют в декабре дома в РПЛ:

«Спартак»: «Ахмат» (4 декабря)

ЦСКА: «Арсенал» (11 декабря)

«Локомотив»: «Урал» (4 декабря), «Уфа» (12 декабря)

«Динамо»: «Уфа» (5 декабря), «Зенит» (12 декабря)

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РПЛ
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uioo987
18 часов назад
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