РПЛ
Гамид Агаларов
Арсен Захарян
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Гамид Агаларов #Арсен Захарян

Агаларов, Захарян и Умяров – в списке претендентов на приз лучшему молодому игроку РПЛ

2 часа назад

Детская футбольная лига объявила имена футболистов, которые претендуют на приз «Первая пятерка».

Полный список:

  • Гамид Агаларов («Уфа»)
  • Кирилл Боженов («Химки»)
  • Арсен Захарян («Динамо»)
  • Владислав Карапузов («Ахмат»)
  • Константин Марадишвили («Локомотив»)
  • Максим Мухин (ЦСКА)
  • Данила Прохин («Сочи»)
  • Данил Пруцев («Крылья Советов»)
  • Данил Степанов («Арсенал»)
  • Константин Тюкавин («Динамо»)
  • Наиль Умяров («Спартак»)
  • Даниил Хлусевич («Арсенал»)

Впервые в истории премии в список попали 12 футболистов. В 2020 году ее выиграл защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

В голосовании участвуют руководители и тренеры клубов РПЛ, юношеских и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, журналисты и организации, занимающиеся развитием футбола.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ДФЛ
Еще по теме
Кто такой новый бомбардир РПЛ Агаларов: сын легенды «Анжи», стеснялся суперзвезд, читал много биографий, а мама заставила выучить английский
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Гамид Агаларов
#Арсен Захарян