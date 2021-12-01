РПЛ
Гамид Агаларов
Арсен Захарян
Агаларов, Захарян и Умяров – в списке претендентов на приз лучшему молодому игроку РПЛ
2 часа назад
Детская футбольная лига объявила имена футболистов, которые претендуют на приз «Первая пятерка».
Полный список:
- Гамид Агаларов («Уфа»)
- Кирилл Боженов («Химки»)
- Арсен Захарян («Динамо»)
- Владислав Карапузов («Ахмат»)
- Константин Марадишвили («Локомотив»)
- Максим Мухин (ЦСКА)
- Данила Прохин («Сочи»)
- Данил Пруцев («Крылья Советов»)
- Данил Степанов («Арсенал»)
- Константин Тюкавин («Динамо»)
- Наиль Умяров («Спартак»)
- Даниил Хлусевич («Арсенал»)
Впервые в истории премии в список попали 12 футболистов. В 2020 году ее выиграл защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
В голосовании участвуют руководители и тренеры клубов РПЛ, юношеских и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, журналисты и организации, занимающиеся развитием футбола.
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