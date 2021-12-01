Агаларов, Захарян и Умяров – в списке претендентов на приз лучшему молодому игроку РПЛ

Детская футбольная лига объявила имена футболистов, которые претендуют на приз «Первая пятерка».

Полный список:

Гамид Агаларов («Уфа»)

Кирилл Боженов («Химки»)

Арсен Захарян («Динамо»)

Владислав Карапузов («Ахмат»)

Константин Марадишвили («Локомотив»)

Максим Мухин (ЦСКА)

Данила Прохин («Сочи»)

Данил Пруцев («Крылья Советов»)

Данил Степанов («Арсенал»)

Константин Тюкавин («Динамо»)

Наиль Умяров («Спартак»)

Даниил Хлусевич («Арсенал»)

Впервые в истории премии в список попали 12 футболистов. В 2020 году ее выиграл защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

В голосовании участвуют руководители и тренеры клубов РПЛ, юношеских и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, журналисты и организации, занимающиеся развитием футбола.