Себастьян Аллер
Лига чемпионов
Аякс
Лучший бомбардир Лиги чемпионов Аллер забил больше голов, чем 19 команд каждая. У него девять мячей
час назад
Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер вышел на замену в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа».
- Аллер сделал дубль и принес команде победу со счетом 2:1. Это его девятый гол в ЛЧ за пять матчей. Он забил в каждой игре.
- Столько же голов у нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, но Аллер идет выше из-за двух ассистов.
- 19 команд Лиги чемпионов за пять туров забили меньше, чем Аллер. Всего у «Аякса» 16 голов – Аллер поучаствовал в 11.
Меньше всех перед шестым туром забили «Шахтер», киевское «Динамо» и «Мальме». У них по одному голу.
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