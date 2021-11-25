Лучший бомбардир Лиги чемпионов Аллер забил больше голов, чем 19 команд каждая. У него девять мячей

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер вышел на замену в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа».

Аллер сделал дубль и принес команде победу со счетом 2:1. Это его девятый гол в ЛЧ за пять матчей. Он забил в каждой игре.

Столько же голов у нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, но Аллер идет выше из-за двух ассистов.

19 команд Лиги чемпионов за пять туров забили меньше, чем Аллер. Всего у «Аякса» 16 голов – Аллер поучаствовал в 11.

Меньше всех перед шестым туром забили «Шахтер», киевское «Динамо» и «Мальме». У них по одному голу.