Себастьян Аллер
Лига чемпионов
Аякс
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#Себастьян Аллер #Лига чемпионов #Аякс

Лучший бомбардир Лиги чемпионов Аллер забил больше голов, чем 19 команд каждая. У него девять мячей

час назад

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер вышел на замену в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа».

  • Аллер сделал дубль и принес команде победу со счетом 2:1. Это его девятый гол в ЛЧ за пять матчей. Он забил в каждой игре.
  • Столько же голов у нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, но Аллер идет выше из-за двух ассистов.
  • 19 команд Лиги чемпионов за пять туров забили меньше, чем Аллер. Всего у «Аякса» 16 голов – Аллер поучаствовал в 11.

Меньше всех перед шестым туром забили «Шахтер», киевское «Динамо» и «Мальме». У них по одному голу.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Что важно знать об Аллере – главном феномене этой Лиги чемпионов. В прошлом году «Аякс» забыл внести его в заявку еврокубков
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