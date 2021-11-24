Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Бензема признан виновным в шантаже Вальбуэна. Наказание – год тюрьмы условно и штраф
час назад
Версальский суд подтвердил вину Карима Бензема. Заседание проходило 24 ноября. Прокуратура требовала 10 месяцев условного заключения и штраф в 75 тысяч евро.
Официальное наказание почти такое же – год условного заключения и 75 тысяч евро штрафа. Об этом пишут Marca, BBC и другие авторитетные СМИ.
Бензема был посредником между шантажистами и Матье Вальбуэна. Те требовали деньги и угрожали опубликовать интимное видео с его участием. Именно Бензема разговаривал с Вальбуэна.
Все происходило в 2015 году. RMC Sport пишет, что адвокаты Бензема будут оспаривать это решение. Их версия: Бензема ничего не знал о реальных мотивах шантажистов.
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