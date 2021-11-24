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#Зенит #Лига чемпионов #Лига Европы

«Зенит» занял третье место в группе ЛЧ и вышел в плей-офф Лиги Европы

2 часа назад

«Зенит» провел матч пятого тура Лиги чемпионов в Швеции против «Мальме» и сыграл вничью 1:1. В параллельной игре «Челси» победил «Ювентус» со счетом 4:0.

В таблице группы Н лидируют «Ювентус» и «Челси» с 12 очками. У «Зенита» четыре очка, у «Мальме» одно. «Зенит» гарантировал себе третье место и выход в плей-офф Лиги Европы.

В шестом туре «Зенит» сыграет дома с «Челси», а «Ювентус» примет «Мальме». Матчи состоятся 8 декабря.

Матч завершен
Мальме
Мальме
Риекс 28
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ракицкий 90
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Источник:
Гол
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