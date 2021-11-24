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Мальме
«Зенит» лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов
2 часа назад
«Зенит» сыграл с «Мальме» гостевой матч пятого тура Лиги чемпионов вничью 1:1. В параллельной игре «Челси» принимал «Ювентус» и выиграл 4:0.
«Зенит» не выступит в плей-офф Лиги чемпионов. Он отстает на восемь очков от «Ювентуса» и «Челси».
При этом «Зенит» уже обеспечил себе плей-офф Лиги Европы, так как его не может перегнать «Мальме».
В шестом туре «Зенит» примет «Челси», а «Ювентус» – «Мальме». Матчи пройдут 8 декабря.
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