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Мальме
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#Зенит #Лига чемпионов #Мальме

«Зенит» лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов

2 часа назад

«Зенит» сыграл с «Мальме» гостевой матч пятого тура Лиги чемпионов вничью 1:1. В параллельной игре «Челси» принимал «Ювентус» и выиграл 4:0.

«Зенит» не выступит в плей-офф Лиги чемпионов. Он отстает на восемь очков от «Ювентуса» и «Челси».

При этом «Зенит» уже обеспечил себе плей-офф Лиги Европы, так как его не может перегнать «Мальме».

В шестом туре «Зенит» примет «Челси», а «Ювентус» – «Мальме». Матчи пройдут 8 декабря.

Матч завершен
Мальме
Мальме
Риекс 28
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ракицкий 90
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Источник:
Гол
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