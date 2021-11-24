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#Зенит #Лига чемпионов #Челси #Мальме #Ювентус

«Зенит» в третьем сезоне подряд не выходит в плей-офф Лиги чемпионов

2 часа назад

«Зенит» сыграл с «Мальме» в пятом туре Лиги чемпионов вничью 1:1. В параллельном матче группы Н «Челси» принимал «Ювентус» и выиграл 4:0.

«Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ за тур до конца группового этапа, но прошел в плей-офф Лиги Европы.

«Зенит» третий сезон подряд выступает на групповой стадии ЛЧ и не попадает в плей-офф. В сезонах-2019/20 и 2020/21 он занимал четвертые места в группах.

Последний раз «Зенит» играл в 1/8 финала ЛЧ в сезоне-2015/16, выиграв тогда пять матчей в группе из шести. В плей-офф команда дважды проиграла «Бенфике».

Матч завершен
Мальме
Мальме
Риекс 28
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ракицкий 90
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Источник:
Гол
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