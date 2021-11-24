«Зенит» выиграл всего один из последних 12 матчей Лиги чемпионов

«Зенит» встречался с «Мальме» в пятом туре Лиги чемпионов. Матч проходил в Швеции и закончился вничью 1:1.

У «Зенита» всего одна победа в Лиге чемпионов после 27 ноября 2019 года. Тогда «Зенит» выиграл у «Лиона». За это время он сыграл 12 матчей в ЛЧ, но победил только «Мальме» дома. Так выглядит серия:

В шестом туре «Зенит» сыграет дома с «Челси», а «Ювентус» примет «Мальме». Игры пройдут 8 декабря.