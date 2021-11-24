Зенит
Лига чемпионов
«Зенит» выиграл всего один из последних 12 матчей Лиги чемпионов
2 часа назад
«Зенит» встречался с «Мальме» в пятом туре Лиги чемпионов. Матч проходил в Швеции и закончился вничью 1:1.
У «Зенита» всего одна победа в Лиге чемпионов после 27 ноября 2019 года. Тогда «Зенит» выиграл у «Лиона». За это время он сыграл 12 матчей в ЛЧ, но победил только «Мальме» дома. Так выглядит серия:
- 🔴 «Бенфика» – 0:3.
- 🔴 «Брюгге» – 1:2.
- 🔴 «Боруссия» Д – 0:2.
- 🟡 «Лацио» – 1:1.
- 🔴 «Лацио» – 1:3.
- 🔴 «Брюгге» – 0:3
- 🔴 «Боруссия» Д – 1:2.
- 🔴 «Челси» – 0:1.
- 🟢 «Мальме» – 4:0.
- 🔴 «Ювентус» – 0:1.
- 🔴 «Ювентус» – 2:4.
- 🟡 «Мальме» – 1:1.
В шестом туре «Зенит» сыграет дома с «Челси», а «Ювентус» примет «Мальме». Игры пройдут 8 декабря.
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