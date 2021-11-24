«Зенит» не выиграл ни один из последних гостевых 18 матчей в еврокубках. Серия длится четыре года

«Зенит» проводил матч пятого тура Лиги чемпионов-2021/22 в гостях против «Мальме» и сыграл вничью 1:1.

Это 18-й подряд выездной матч еврокубка для «Зенита», в котором он не выиграл. Последний раз «Зенит» побеждал в гостях в декабре 2017 года – 3:1 у «Реала Сосьедад» в Лиге Европы. Так выглядит серия:

За 18 матчей – четыре ничьи и 14 поражений в разных турнирах. 16 из этих 18 матчей прошли под руководством Сергея Семака.