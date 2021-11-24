Зенит
Лига чемпионов
«Зенит» не выиграл ни один из последних гостевых 18 матчей в еврокубках. Серия длится четыре года
2 часа назад
«Зенит» проводил матч пятого тура Лиги чемпионов-2021/22 в гостях против «Мальме» и сыграл вничью 1:1.
Это 18-й подряд выездной матч еврокубка для «Зенита», в котором он не выиграл. Последний раз «Зенит» побеждал в гостях в декабре 2017 года – 3:1 у «Реала Сосьедад» в Лиге Европы. Так выглядит серия:
- 🔴 «Селтик» – 0:1.
- 🔴 «Лейпциг» – 1:2.
- 🔴 «Динамо» Мн – 0:4.
- 🔴 «Мольде» – 1:2.
- 🟡 «Копенгаген» – 1:1.
- 🟡 «Бордо» – 1:1.
- 🔴 «Славия» – 0:2.
- 🔴 «Фенербахче» – 0:1.
- 🔴 «Вильярреал» – 1:2.
- 🟡 «Лион» – 1:1.
- 🔴 «Лейпциг» – 1:2.
- 🔴 «Бенфика» – 0:3.
- 🔴 «Боруссия» Д – 0:2.
- 🔴 «Лацио» – 1:3.
- 🔴 «Брюгге» – 0:3.
- 🔴 «Челси» – 0:1.
- 🔴 «Ювентус» – 2:4.
- 🟡 «Мальме» – 1:1.
За 18 матчей – четыре ничьи и 14 поражений в разных турнирах. 16 из этих 18 матчей прошли под руководством Сергея Семака.
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