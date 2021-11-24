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«Спартак» обыграл «Наполи» и возглавил группу Лиги Европы
3 часа назад
- «Спартак» и «Наполи» сыграли в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы.
- «Спартак» повел на первой минуте после реализованного пенальти. Судья назначил его после фола на Квинси Промесе в штрафной.
- Оба гола «Спартака» забил Александр Соболев – он забивает в Лиге Европы чаще, чем в чемпионате России (четыре гола против трех).
- «Спартак» после этого матча возглавил группу C. У него равное с «Наполи» число очков (7), но «Спартак» лидирует за счет дополнительных показателей.
- В другом матче тура «Лестер» (5 очков) сыграет с «Легией» (6). После этой игры определится окончательное положение команд после тура.
- Последние матчи группового этапа пройдут 9 декабря. «Спартак» сыграет в гостях с «Легией», а «Наполи» – дома с «Лестером»
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