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#Спартак #Лига Европы #Наполи

«Спартак» обыграл «Наполи» и возглавил группу Лиги Европы

3 часа назад
Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 3
Соболев 28
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Эльмас 64
  • «Спартак» и «Наполи» сыграли в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы.
  • «Спартак» повел на первой минуте после реализованного пенальти. Судья назначил его после фола на Квинси Промесе в штрафной.  
  • Оба гола «Спартака» забил Александр Соболев – он забивает в Лиге Европы чаще, чем в чемпионате России (четыре гола против трех).
  • «Спартак» после этого матча возглавил группу C. У него равное с «Наполи» число очков (7), но «Спартак» лидирует за счет дополнительных показателей.
  • В другом матче тура «Лестер» (5 очков) сыграет с «Легией» (6). После этой игры определится окончательное положение команд после тура.
  • Последние матчи группового этапа пройдут 9 декабря.  «Спартак» сыграет в гостях с «Легией», а «Наполи» – дома с «Лестером»
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Источник:
Гол
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