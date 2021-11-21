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#Сочи #РПЛ #Рубин

«Сочи» проиграл «Рубину» и опустился на третью строчку таблицы РПЛ

вчера, 21:30

В 15-м туре РПЛ «Сочи» на своем поле проиграл «Рубину» – 1:2. Таким был этот матч:

Матч завершен
Сочи
Сочи
Родригао 27
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Абильдгор 31
Дрейер 81
  • «Сочи» прервал серию из двух побед подряд в РПЛ и уступил вторую строчку таблицы РПЛ «Динамо». Сейчас «Сочи» c 27 очками располагается на третьем месте.
  • Счет мог быть 3:1 в пользу «Рубина». Но третий гол гостей (автор – Дрейер) судья отменил из-за офсайда. Дрейер после контратаки метров с 35 забил в пустые ворота, но до этого попал в положение вне игры.

В 16-м туре «Сочи» сыграет с «Уралом» на выезде. «Рубин» же на своем поле примет «Динамо».

Таблица РПЛ

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Источник:
Гол
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