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«Сочи» проиграл «Рубину» и опустился на третью строчку таблицы РПЛ
вчера, 21:30
- «Сочи» прервал серию из двух побед подряд в РПЛ и уступил вторую строчку таблицы РПЛ «Динамо». Сейчас «Сочи» c 27 очками располагается на третьем месте.
- Счет мог быть 3:1 в пользу «Рубина». Но третий гол гостей (автор – Дрейер) судья отменил из-за офсайда. Дрейер после контратаки метров с 35 забил в пустые ворота, но до этого попал в положение вне игры.
В 16-м туре «Сочи» сыграет с «Уралом» на выезде. «Рубин» же на своем поле примет «Динамо».
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