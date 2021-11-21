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#ЦСКА #РПЛ #Химки

ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Он 75 минут играл в меньшинстве

2 часа назад

В 15-м туре РПЛ ЦСКА на своем сыграл в ничью с «Химками» – 0:0. Таким был этот матч:

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Химки
Химки
  • В старте ЦСКА впервые вышел Бруно Фукс. Он удалился на 15-й минуте. ЦСКА 75 минут был в меньшинстве.
  • ЦСКА продлил безвыигрышную серию в РПЛ до 3 матчей подряд.
  • У «Химок» безвыигрышная серия доросла до четырех матчей: 2 поражения и 2 ничьих.

В 16-м туре ЦСКА сыграет с «Зенитом». «Химки» же ждет матч с «Краснодаром».

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Источник:
Гол
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